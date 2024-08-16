Августовская жара в Краснодаре приблизилась к рекорду

Исторический температурный рекорд может быть побит в Краснодаре. В августе столбики термометров в городе поднимались до 36,8 градусов при абсолютном максимуме для этого времени года в 37,2 градуса.

Август в Краснодаре месяц традиционно жаркий, однако в этом году температура воздуха готовится преодолеть исторические температурные максимумы.

«Максимум же у нас был в прошлом году и составил 37,2 градуса. В этом году температура была близка к этому, но не дошло ни до каких рекордов»

– начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Вилия Тукаева

Высокие температуры в Краснодарском крае в августе могут быть объяснены несколькими факторами. В первую очередь, это влияние климатических изменений, которые наблюдаются по всему миру. Глобальное потепление приводит к увеличению частоты экстремальных погодных явлений. Это означает, что рекордные температуры становятся все более обычным явлением.

Вторым фактором, способствующим повышению температуры, является географическое положение региона. Краснодар находится в южной части России, что создает естественные условия для накопления тепла. Солнечные дни, которые часто случаются в этом месяце, усугубляют ситуацию. Наличие больших еловых и сосновых лесов в окрестностях города также уменьшает размер облаков, что позволяет солнечным лучам беспрепятственно достигать поверхности земли.

Кроме того, городской климат самой столицы Кубани отличается своей спецификой. Плотная застройка и недостаток зеленых насаждений способствуют возникновению "теплового острова". Это означает, что в центре города температура может быть на несколько градусов выше, чем в пригороде. Например, в обычных условиях температура в центральных районах Краснодара доходит до критических отметок быстрее, чем на окраинах.