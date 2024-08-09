Аномальная жара возвращается на Кубань

Синоптики подсчитали, что температура воздуха на Кубани в середине следующей недели поднимется до 38 градусов тепла. Такая экстремальная жара продлится примерно до 26 августа.

Жителям Кубани снова стоит ожидать прихода в регион экстремальной жары, рассказал специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Над Краснодарским краем в атмосфере формируется малооблачный антициклон, из-за которого воздух начнет сильно нагреваться. Жара будет надвигаться в регион со стороны Северной Африки.

«Предстоящая десятидневка ожидается теплее климатической нормы на 2–4 градуса, а в середине следующей недели, 20–22 августа, положительная температурная аномалия достигнет 4–6 градусов»

- Метеоцентр «Фобос»

В это воскресенье температура воздуха достигнет показателей от 32 до 35 градусов. В понедельник она вырастет до 37 градусов. Вторник и среда будут еще горячее – столбик термометра поднимется до 38 градусов.

Такая погода продержится всю следующую неделю. С 26 августа можно ожидать небольшое похолодание. При этом дождей жителям Кубани можно не ждать.