Жара сохранится в Абхазии: воздух +36, море +28

Столбики термометров в Абхазии днем будут подниматься до +36. Морская вода прогреется до +27-28.

Жаркая погода сохранится в Абхазии на протяжении ближайших недель. Так, иногда столбики термометров будут подниматься до +36. Вода в море будет прогреваться до +27-28.

«Осадки не ожидаются примерно до 24 августа. В последней декаде месяца возможны локальные непродолжительные дожди, грозы»

– метеоролог Лариса Ахба

На ближайшие недели в Абхазии предсказывается жаркая погода. Средняя дневная температура колеблется в районе +32. Температура морской воды в Абхазии в это время года держится на уровне 27-28, что является комфортным показателем для купания. Важно отметить, что подобные температуры благоприятны не только для взрослых, но и для детей.

Абхазия расположена на северо-восточном побережье Чёрного моря, что определяет её климатические особенности. Регион характеризуется мягким субтропическим климатом, который объясняет порядка тёплых зим и жарких лет. Преобладающие ветры с Чёрного моря приносят влажные воздушные массы, что смягчает климатические колебания.