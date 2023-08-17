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Столичный регион раскалится до 30 градусов

Столичный регион раскалится до 30 градусов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В столичном регионе сегодня станет еще жарче: синоптики Гидрометцентра России прогнозируют, что воздух в Москве и Московской области прогреется до 30 градусов, при этом дождей не ожидается.

В Москве и Подмосковье сегодня ожидается небольшая облачность и до 30 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 28 до 30 градусов тепла, по области от плюс 25 до плюс 30 градусов. Ветер северо-западный, северный, 4-9 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет слабо падать, но все равно останется повышенным и составит 753 мм ртутного столба.

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