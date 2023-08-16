РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Экстремальная жара будет стоять на Юге России до конца лета

Экстремальная жара будет стоять на Юге России до конца лета
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жара выше 30 градусов не оставит Ставрополье, Кубань и другие южные регионы вплоть до осени. В Минприроды предупреждают, жара будет экстремальной.

Чрезвычайная жара до конца месяца прогнозируется в ряде российских регионов.

"Прогноз до конца августа - экстремальное тепло в 11 регионах: Калмыкия, Ставрополье, Краснодарский край, Ростов-на-Дону, Астрахань, Рязань и все области Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области). Помимо жары, это лето отметилось тайфунами и ливнями"

– глава Минприроды РФ Александр Козлов

Отметим, что море на некоторых курортах сейчас достигло температуры 30 градусов. Бархатный сезон в этом году ожидается долгий, до середины октября.

Жара уйдет из Москвы в воскресенье

Жара уйдет из Москвы в воскресенье

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
570 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version