Экстремальная жара будет стоять на Юге России до конца лета

Опубликовано: 22:15, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жара выше 30 градусов не оставит Ставрополье, Кубань и другие южные регионы вплоть до осени. В Минприроды предупреждают, жара будет экстремальной.

Чрезвычайная жара до конца месяца прогнозируется в ряде российских регионов.

"Прогноз до конца августа - экстремальное тепло в 11 регионах: Калмыкия, Ставрополье, Краснодарский край, Ростов-на-Дону, Астрахань, Рязань и все области Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области). Помимо жары, это лето отметилось тайфунами и ливнями"

– глава Минприроды РФ Александр Козлов

Отметим, что море на некоторых курортах сейчас достигло температуры 30 градусов. Бархатный сезон в этом году ожидается долгий, до середины октября.