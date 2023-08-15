Жара уйдет из Москвы в воскресенье

Опубликовано: 15:45, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новая волна жары в Москве придется в основном на будние дни. Пик жары случится в пятницу - до плюс 31, а в воскресенье погода придет в норму, ожидается 20-24 градуса.

Период жаркой погоды в Москве закончится на этой неделе, самым знойным днем станет пятница.

"Жаркая погода началась в Москве с сегодняшнего дня, температура выше нормы на 3 градуса, и, постепенно, к пятнице, аномалия температуры дорастет до 5-6 градусов. Сегодня плюс 24-26 градусов, и дальше каждый день температура будет повышаться на один градус - в четверг плюс 27-29, а в пятницу плюс 29-31 градус"

– научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

С приходом выходных погода в столичном регионе станет меняться, в субботу есть небольшая вероятность дождя, температура воздуха составит плюс 25-26, в воскресенье воздух остынет еще, прогнозируется около 20 градусов.

Погода, которая установится после "похолодания", будет соответствовать норме для середины-конца августа, уточнил Вильфанд в беседе с "Интерфаксом".