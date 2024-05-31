Вестник Кавказа

Ставрополь примет фестиваль по уличному футболу

Ставрополь примет фестиваль по уличному футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе 9 июня стартует фестиваль уличного или панна-футбола. Цель мероприятия – популяризации здорового образа жизни.

В Ставрополе, городе с богатой спортивной историей, впервые в истории краевой столицы пройдет чемпионат по уличному или панна-футболу.

«Проект является победителем этого года в городском грантовом конкурсе молодежных социально значимых инициатив, получивший финансирование из городского бюджета. Приглашаем всех желающих жителей и гостей краевой столицы поучаствовать в нем» – глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Что такое панна-футбол?

Панна-футбол – это уличный вид спорта, который сочетает в себе элементы футбола и фристайла. Основная цель игры – обыграть соперника, сделав финт или обман, чтобы пройти мяч через ноги соперника или «забить панну». Этот вид спорта требует не только хорошей техники, но и быстрой реакции, ловкости и физической подготовки.

Чемпионат в Ставрополе: почему это важно?

Власти города отмечают, что проведение чемпионата по панна-футболу в Ставрополе имеет большое значение для популяризации здорового образа жизни среди молодежи и взрослых. Этот вид спорта способствует развитию координации движений, улучшению физической формы и развитию командной работы. Кроме того, панна-футбол способствует развитию таких качеств как смекалка, быстрая реакция и умение принимать быстрые решения на поле.

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