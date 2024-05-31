Вестник Кавказа

Туристы открывают уникальный Ставрополь 

Рекламный плакат Ставропольского края
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставрополь – город, который привлекает туристов своей красотой природы, богатой историей и уникальными культурными достопримечательностями. С января по март текущего года около полумиллиона туристов выбрали этот уголок России для отдыха и образования. 

Глава Ставрополя заявил о том, что первый квартал нынешнего года отметился для города большим притоком туристов – всего региональную столицу посетило 487 тыс человек. 

«Кроме того, в топ-5 точек их посещения, помимо Александровской и Владимирской площадей и других объектов, вошли и медицинские учреждения. Ведь мы с 2023 года активно развиваем медицинский туризм»

– глава Ставрополя Иван Ульянченко. 

Почему Ставрополь привлекает туристов 

Стоит отметить, что город расположен на живописной территории среди гор и долин, рек и озер. Здесь можно насладиться чистым горным воздухом, побродить по лесам и полям, насладиться живописными видами. Горные массивы и каньоны, водопады и горные озера делают природу этого региона уникальной и неповторимой. 
Кроме того, региональная столица славится  историей, отраженной в ее архитектуре, музеях и памятниках. Здесь можно погрузиться в прошлое, посетив музеи, усадьбы и исторические памятники. 
И, конечно, не стоит забывать, что местные кулинары всегда готовы порадовать гостей блюдами местной кухни и традиционным кавказским гостеприимством.

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