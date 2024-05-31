Грузия ждет рекордный туристический год

Власти Грузии рассчитывают, что ситуация в стране не помешает успехам в туристической сфере. В нынешнем году республика планирует принять рекордное число путешественников.

Грузия рассчитывает принять в этом году рекордное число туристов, несмотря на политическую ситуацию в стране. Такое заявление сделала заместитель главы Минэкономразвития республики Мариам Квривишвили.

При этом отельеры и туркомпании отмечают сложности в туристической сфере, так как путешественники отменяют брони. Представители отрасли опасаются, что нынешний сезон может быть провальным.

"Наши амбиции в этом году неизменны, и мы говорим, что этот год станет рекордным в туристической отрасли и самым успешным в истории"

- Мариам Квривишвили

Заместитель министра подчеркнула, что республика не ждет отрицательных последствий для туристической сферы на фоне сложной ситуации в стране.

Она отметила, что позднее власти опубликуют статистику туристических посещений страны за второй квартал этого года. По словам Квривишвили, эти данные подтвердят ее позитивный настрой.

Как заявили представитель Минэкономразвития, первые три месяца нынешнего года показали рекордное количество средств, которые были получены за счет туризма.

Грузия заработала в первом квартале 2024 года в туристической сфере свыше $800 млн, что на 1,5% больше показателей за такой же период прошлого года.