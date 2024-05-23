Грузия развивает внутренний туризм

В Грузии растет количество внутренних туристов. В первом квартале число увеличилось на 8,8%. Основные направления – Тбилиси, Имерети, Аджария.

Национальная служба статистики Грузии «Сакстат» сообщила об увеличении количества внутренних туристов в стране в первом квартале текущего года.

В ведомстве заявили, что число внутренних туристов по сравнению с показателями прошлого года возросло на 8,8%. В среднем в месяц по стране путешествовали 1 277,7 тыс жителей Грузии.

В основном внутренним туризмом занимались граждане от 31 до 50 лет (более 37%). Основными направлениями стали Тбилиси, Имерети и Аджария.