США начали разрабатывать стратегию безопасности в регионе Черного море

В США сообщили о начале разработки новой стратегии безопасности, которая будет охватывать Черноморский регион. Ранее сообщалось, что ее целью будет увеличение помощи американским партнерам в области безопасности.

Соединенные Штаты приступают к разработке стратегии по безопасности в регионе Черного моря. Такое заявление сделал сегодня помощник американского госсекретаря Джеймс О'Брайен.

"В будущем нам предстоит работать с партнерами и союзниками в регионе над укреплением нашей стратегии в Черном море"

– помощник госсекретаря

Он подчеркнул, что законодатели призывают нынешнюю администрацию президента сделать стратегию на данном направлении более сконцнтрированной.

"Мы уже запустили этот процесс. На этой неделе я провел переговоры для того, чтобы обсудить укрепление [стратегии] в будущем вместе с Турцией и другими прибрежными странами. Мы будем работать над этим"

– Джеймс О'Брайен