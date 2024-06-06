Что такое птичий грипп: симптомы у взрослых и детей, лечение и вакцина

Новости о птичьем гриппе в Америке в 2024 году пугают: власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение в связи с распространением вируса, который поражает молочных коров и передается людям. Что такое птичий грипп, насколько он опасен и как его лечат?

В США вирус в стране был зафиксирован среди молочного скота в марте текущего года, и на сегодняшний день поражены более 860 стад в 16 штатах и 60 человек в 8 штатах.

Что такое птичий грипп?

Птичий грипп - это вирусная инфекция, которая в основном распространяется среди птиц. От птиц этот вид гриппа передается другим животным, а также человеку. Как и в случае с различными видами гриппа, птичий грипп у человека может протекать с осложнениями и даже привести к гибели.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Птичий грипп в очень редких случаях передается от человека к человеку. Зачастую заболевают те, кто работает с заболевшими птицами и животными. В первую очередь опасность птичьего гриппа заключается в том, что он, в случае эпидемии среди животных, приводит к резкому уменьшению поголовья птицы и скота, что, в свою очередь, чревато продовольственным кризисом. Вспышка птичьего гриппа в 2022 году на территории США, в частности, привела к гибели более 50,5 млн птиц, в том числе кур и индеек, став самой смертоносной в истории страны. В конце октября 2024 года на Камчатке ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа на местной птицефабрике.

Как человек может заразиться птичьим гриппом?

Вариантов птичьего гриппа несколько. Люди чаще всего заражаются такими его разновидностями, как:

H5N1 - c 1997 года

H5N9 - c 2013 года

H5N6 - с 2015 года

H5N8 - c 2016 года.

Обычно человек заражается птичьим гриппом в случае тактильного контакта с зараженным животным, его фекалиями, а также во время забоя.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли заразиться птичьим гриппом от яиц и мяса?

Если мясо или яйца зараженного животного подверглись достаточной термической обработки, то вероятность заразиться птичьим гриппом крайне мала, даже в регионах, где зафиксированы масштабные вспышки инфекции.

Какие симптомы птичьего гриппа у человека?

Среди симптомов птичьего гриппа у взрослых и детей выделяют:

озноб

кашель

высокая утомляемость и упадок сил

боль в мышцах

боль в горле

тошнота и рвота

диарея

заложенность носа и насморк

затрудненное дыхание

конъюнктивит

головная боль

боль в груди и животе

кровотечение из носа и десен.

Обычно симптомы развиваются в течение 3-5 дней после заражения. Вирус в первую очередь поражает верхние дыхательные пути и лёгкие, а затем распространяется по другим органам и системам, добираясь, в том числе, и до мозга. Среди осложнений на фоне птичьего гриппа - пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, бактериальные инфекции, сепсис, отёк мозга, менингоэнцефалит.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие симптомы птичьего гриппа у домашних животных?

Домашние кошки и собаки тоже могут заразиться птичьим гриппом. У них симптомы заболевания следующие:

вялость

плохой аппетит

воспаленные глаза

выделения из носа и глаз

затрудненное дыхание

дрожь и судороги

нарушение координации

слепота.

Чтобы уберечь домашних животных от птичьего гриппа, ветеринары рекомендуют не подпускать их к диким птицам, не кормить сырым мясом и не поить непастеризованным молоком.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как распознают птичий грипп?

Диагностируют птичий грипп молекулярным методом с помощью мазка из горла и носа. У животных берут мазок из трахеи и задней кишки.

Лекарство от птичьего гриппа

В настоящее время вакцины от птичьего гриппа нет. Известно, что правительство США занимается разработкой вакцины от вируса, который передаётся человеку. Для кур вакцина от птичьего гриппа существует и считается достаточно эффективной.

Если вирус птичьего гриппа у человека обнаружен на ранней стадии, то лечат его с помощью антивирусных препаратов, которые снижают остроту симптомов заболевания. Пациенту рекомендуют оставаться дома.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как не заразиться птичьим гриппом?

Чтобы не заразиться птичьим гриппом, который для человека может быть не менее опасен, чем обычный грипп, стоит:

избегать посещения птицеферм и обычных ферм, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа

стараться не контактировать с дикими и домашними птицами

тщательно мыть руки после контакта с мясными продуктами, а также яйцами.