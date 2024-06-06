Что такое птичий грипп: симптомы у взрослых и детей, лечение и вакцина

В США вирус в стране был зафиксирован среди молочного скота в марте текущего года, и на сегодняшний день поражены более 860 стад в 16 штатах и 60 человек в 8 штатах.
Что такое птичий грипп?
Птичий грипп - это вирусная инфекция, которая в основном распространяется среди птиц. От птиц этот вид гриппа передается другим животным, а также человеку. Как и в случае с различными видами гриппа, птичий грипп у человека может протекать с осложнениями и даже привести к гибели.
Птичий грипп в очень редких случаях передается от человека к человеку. Зачастую заболевают те, кто работает с заболевшими птицами и животными. В первую очередь опасность птичьего гриппа заключается в том, что он, в случае эпидемии среди животных, приводит к резкому уменьшению поголовья птицы и скота, что, в свою очередь, чревато продовольственным кризисом. Вспышка птичьего гриппа в 2022 году на территории США, в частности, привела к гибели более 50,5 млн птиц, в том числе кур и индеек, став самой смертоносной в истории страны. В конце октября 2024 года на Камчатке ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа на местной птицефабрике.
Как человек может заразиться птичьим гриппом?
Вариантов птичьего гриппа несколько. Люди чаще всего заражаются такими его разновидностями, как:
- H5N1 - c 1997 года
- H5N9 - c 2013 года
- H5N6 - с 2015 года
- H5N8 - c 2016 года.
Обычно человек заражается птичьим гриппом в случае тактильного контакта с зараженным животным, его фекалиями, а также во время забоя.
Можно ли заразиться птичьим гриппом от яиц и мяса?
Если мясо или яйца зараженного животного подверглись достаточной термической обработки, то вероятность заразиться птичьим гриппом крайне мала, даже в регионах, где зафиксированы масштабные вспышки инфекции.
Какие симптомы птичьего гриппа у человека?
Среди симптомов птичьего гриппа у взрослых и детей выделяют:
- озноб
- кашель
- высокая утомляемость и упадок сил
- боль в мышцах
- боль в горле
- тошнота и рвота
- диарея
- заложенность носа и насморк
- затрудненное дыхание
- конъюнктивит
- головная боль
- боль в груди и животе
- кровотечение из носа и десен.
Обычно симптомы развиваются в течение 3-5 дней после заражения. Вирус в первую очередь поражает верхние дыхательные пути и лёгкие, а затем распространяется по другим органам и системам, добираясь, в том числе, и до мозга. Среди осложнений на фоне птичьего гриппа - пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, бактериальные инфекции, сепсис, отёк мозга, менингоэнцефалит.
Какие симптомы птичьего гриппа у домашних животных?
Домашние кошки и собаки тоже могут заразиться птичьим гриппом. У них симптомы заболевания следующие:
- вялость
- плохой аппетит
- воспаленные глаза
- выделения из носа и глаз
- затрудненное дыхание
- дрожь и судороги
- нарушение координации
- слепота.
Чтобы уберечь домашних животных от птичьего гриппа, ветеринары рекомендуют не подпускать их к диким птицам, не кормить сырым мясом и не поить непастеризованным молоком.
Как распознают птичий грипп?
Диагностируют птичий грипп молекулярным методом с помощью мазка из горла и носа. У животных берут мазок из трахеи и задней кишки.
Лекарство от птичьего гриппа
В настоящее время вакцины от птичьего гриппа нет. Известно, что правительство США занимается разработкой вакцины от вируса, который передаётся человеку. Для кур вакцина от птичьего гриппа существует и считается достаточно эффективной.
Если вирус птичьего гриппа у человека обнаружен на ранней стадии, то лечат его с помощью антивирусных препаратов, которые снижают остроту симптомов заболевания. Пациенту рекомендуют оставаться дома.
Как не заразиться птичьим гриппом?
Чтобы не заразиться птичьим гриппом, который для человека может быть не менее опасен, чем обычный грипп, стоит:
- избегать посещения птицеферм и обычных ферм, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа
- стараться не контактировать с дикими и домашними птицами
- тщательно мыть руки после контакта с мясными продуктами, а также яйцами.