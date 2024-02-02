Птичий грипп становится смертельно опасным для человека

Всемирная организация здравоохранения впервые зафиксировала гибель человека после заражения птичьим гриппом, причем он не контактировал с домашней птицей и животными, однако умер спустя неделю после заражения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьет тревогу – в общем-то безобидный штамм птичьего гриппа A(H5N2) в Мексике впервые привел к летальному исходу для заболевшего.

"Двадцать третьего мая 2024 года Национальный координационный центр по Международным медико-санитарным правилам в Мексике сообщил о подтвержденном смертельном случае заражения человека вирусом птичьего гриппа, выявленном у жителя штата Мехико"

- сайт ВОЗ

Вирус давно известен медикам, он зарегистрирован во всем мире, однако до сих пор он не вызывал сколь-нибудь серьезного влияния на человека, к тому же у 59-летнего пациента не было контактов с домашней птицей или другими животными, передает РИА Новости.

Еще один тревожный фактор – симптоматика болезни: 17 апреля у больного поднялась высокая температура, появились затрудненность дыхания, диарея, тошнота и общее недомогание. К врачам он обратился через неделю, 24 апреля, и в тот же день "скончался из-за осложнений, вызванных его состоянием", - добавили в ВОЗ.

Птичий грипп получил свое название из-за того, что острая инфекционная вирусная болезнь присуща пернатым, и смертность у птиц от нее очень высокая. Переносят заболевание чаще всего дикие утки, но в отличие от домашних они достаточно устойчивы к вирусу.