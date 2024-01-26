Ставропольских кур спасают от птичьего гриппа

На Ставрополье стартовала вакцинация домашней птицы – чтобы избежать последствий птичьего гриппа, который на днях был отмечен в Изобильненском и Новоалександровском округах и Петровском и Грачевском районах края.

Ставропольские ветеринары начали профилактическую вакцинацию в личных подсобных хозяйствах жителей – птицу вакцинируют от гриппа после того, как в регионе выявили очаги вирусного заболевания, сообщил начальник управления ветеринарии Ставропольского края Денис Тарануха.

"В январе в крае было выявлено два очага гриппа птиц на территории Петровского и Изобильненского округов, оба - в дикой природе. ...Для предотвращения распространения гриппа птиц принято решение о вакцинации домашней птицы в личных подсобных хозяйствах. Для этого предусмотрены средства краевого бюджета"

- Денис Тарануха

К счастью, зараженные птицы были довольно далеко от населенных пунктов и птицеводческих предприятий, поэтому домашнюю птицу болезнь не затронула. Не пострадал и экспортный потенциал края, потому что в зону очагов не попали птицефабрики.

Ветеринары провели двукратную дезинфекцию в радиусе пяти километров от очагов, а также ввели ограничения по вывозу домашней птицы, яиц и кормов. На время здесь запрещено проведение ярмарок и других видов сельскохозяйственной деятельности, - добавил Тарануха.