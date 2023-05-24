Болезнь Х: что за эпидемия охватила Конго и опасна ли она для мира?

Власти Демократической Республики Конго бьют тревогу: за полтора месяца неизвестная болезнь, симптомы которой напоминают грипп, унесла жизни 71 человека. Местные врачи не могут определить, что за болезнь убивает местных жителей, поэтому ВОЗ вчера отправила собственных экспертов на помощь. Что известно о новой болезни в Африке и насколько она опасна?

Что за болезнь в Конго?

В четверг глава Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея рассказал журналистам о ситуации в Демократической Республике Конго, где с 10 по 25 ноября на юге провинции Кванго умер 71 человек: 27 в больницах и 44 у себя дома. По словам Касеи, скорее всего, речь идёт о респираторном заболевании, тем не менее нужно дождаться результатов лабораторных тестов, которые будут получены на выходных. На сегодняшний день заболевших около 380 человек, и ситуация в в провинции сложная: не хватает медицинского персонала и лекарств, многие не имеют возможности обратиться за медицинской помощью. В настоящее время неизвестное заболевание называют ”Болезнь X”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда началась эпидемия?

О неизвестном заболевании стало известно еще 24 октября: первыми заболевшими стали жители деревни Панзи на юго-западе провинции Кванго, однако национальные власти были поставлены в известность 1 декабря. По словам Жана Кесаи, такая большая задержка чревата осложнением ситуации, ведь местные врачи не сразу осознали уровень опасности в регионе, где эпидемии - частое явление. Министр здравоохранения страны, Самуэль-Роджер Камба, заявил, что речь идёт об эпидемии, за которой нужно внимательно следить.

Симптомы нового заболевания

Мало что известно о новой болезни в Конго, кроме того, что её симптомы напоминают грипп. Люди, страдающие от неизвестного патогена, жалуются на:

головную боль

кашель

затрудненное дыхание

анемию

тошноту.

Из 27 человек, которые умерли от Болезни X в Конго, 17 имели проблемы с дыханием.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто чаще болеет?

Большинство страдающих от нового неизвестного заболевания в ДР Конго - женщины и дети до 5 лет. Еще одна проблема, общая для заболевших - недоедание. 40% жителей деревни Панзи, откуда началась эпидемия, недоедают, что усугубляет положение.

Насколько заразна новая болезнь?

Судя по количеству заболевших, неизвестная болезнь достаточно заразная, однако как она распространяется, на данный момент неизвестно. Не исключено, что заболевание передается воздушно-капельным путем, тем не менее его природа пока что не ясна: бактериальная ли это инфекция, вирус, грибок или паразит станет известно в ближайшие дни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Насколько опасна болезнь?

Ситуация в Конго в отношении нового заболевания осложняется тем, что пока непонятно, насколько оно опасно. Кроме того, в стране низкий уровень здравоохранения и сложная эпидемиологическая ситуация: жители республики страдают от периодических вспышек оспы обезьян и лихорадки Эбола. Сам факт возникновения неизвестной болезни, уровень смертности от которой достаточно высок, уже спровоцировал реакцию некоторых регионов.

Гонконг в качестве меры предосторожности ужесточил меры проверки состояния здоровья пассажиров аэропорта, пребывающих из африканских транспортных узлов, в частности, из Аддис-Абебы и Йоханнесбурга. Япония рекомендовала своим жителям не отправляться в регион, где бушует эпидемия, без необходимости. Что касается России, то Роспотребнадзор заверил россиян в том, что мониторит ситуацию, уделяя особое внимание проверке въезжающих в страну граждан с признаками инфекционных заболеваний.