В США согласились уничтожить ХАМАС

США заявили о том, что после завершения фазы эскалации в Газе, в анклаве будет установлена власть обновленной Палестинской администрации. Вашингтон подчеркивает, что там не будет места ХАМАС.

В Вашингтоне заявили, что после завершения войны в Газе, там не останется места ХАМАС. Он напомнил, что радикалы, нарушив режим прекращения огня, вторглись на территорию Израиля.

«И мы определенно согласны с нашими израильскими партнерами в том, что каким бы ни было будущее Газы после конфликта, в нем нет места лидерам ХАМАС»

– координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

По его словам, большинство палестинцев не поддерживают ХАМАС. Соответственно в Газе должно быть создана обновленная Палестинская национальная администрация.