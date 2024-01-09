Израиль готов к миру с Палестиной?

Израиль готов к перемирию в обмен на возврат пленных. Но план, изложенный инсайдерами, не предусматривает полное прекращение операции ЦАХАЛ. Согласится ли на такой мир ХАМАС?

Больше трех месяцев длится война в Газе. Число погибших превысило 25 тыс человек, большинство - мирные жители сектора Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не готов на компромиссы ХАМАС и заявляет о цели уничтожить организацию. Он не готов к прекращению операции "Железные мечи" в обмен даже на израильских пленных. Также Нетаньяху заявил, что не допустит образования палестинского государства, пока он у власти.

Однако западные СМИ утверждают обратное: израильские власти якобы сами хотят перемирия в обмен на пленных, и они передали ХАМАС предложение о прекращении боев как минимум на два месяца при условии возврата удерживаемых в Газе израильтян. Такие данные со ссылкой на двух израильских чиновников приводит портал Axios. Посредниками в потенциальной сделке должны выступить Катар и Египет. По данным издания, сделка может стать частью многоэтажного урегулирования, которое включает "освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе".

Напомним, 7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Ее боевики атаковали кибуц и города на границе с сектором Газа. В результате атаки были убиты 1200 израильтян и взяты в плен около 200 заложников.

Согласно Axios, на первом этапе сделка Израиля с ХАМАС предполагает освобождение женщин, мужчин старше 60 лет и лиц, находящихся в критическом состоянии. Далее ХАМАС должен вернуть Израилю женщин-солдат, мужчин-гражданских до 60 лет и осуществить передачу тел заложников. В обмен на это Израиль обязуется передать палестинских заключенных, число которых еще предстоит согласовать.

Сделка включает и политико-территориальные вопросы. ЦАХАЛ придется вывести свои силы из главных населенных пунктов сектора Газа и дать разрешение на постепенный возврат палестинцев в Газу и северную часть сектора.

Источники Axios отмечают, что военный кабинет Израиля еще десять дней назад одобрил параметры новой сделки по заложникам, и они "более прогрессивные", чем предыдущие инициативы, отвергнутые ХАМАС.

Рассматривая условия сделки, кажется, что Израиль действительно готов к компромиссам. ХАМАС уже давно был согласен на возврат пленных в обмен на прекращение огня, но Нетаньяху и военное крыло его правительства отвергали любой режим прекращения огня, за исключением небольшой гуманитарной паузы в конце ноября прошлого года. Что же изменилось для Тель-Авива?

Одним из ответов может быть международное давление. Все страны ОИС и ЛАГ осуждают действия Израиля. Больше всех в регионе прикладывают усилия Иран и Турция. Иран через свои прокси в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене оказывает силовое давление на Израиль и его американо-европейских союзников. Турция проявляет свою позицию в риторике, называя действия ЦАХАЛ "геноцидом" и добиваясь привлечения руководства Израиля к уголовной ответственности. По линии СБ ООН Палестина получает поддержку России и Китая. ЮАР возбудила дело в Международном суде о геноциде.

Помимо антиизраильского блока, на Нетаньяху давят и союзники. Германия требует обеспечения гуманитарной помощи в Газу и объявления гуманитарных пауз, отвергает планы по оккупации Газы. Европейский союз постоянно напоминает о необходимости создания двух государств. США уже в четвертый раз направили своего госсекретаря в регион, включая Израиль. В разговоре с Нетаньяху в начале января Энтони Блинкен попросил Израиль избежать "нанесения дальнейшего вреда" гражданской инфраструктуре и мирным жителям в секторе Газа и призвал создать палестинское государство.

Очевидно, что если действительно Израиль готов к вышеописанной сделке, то такое решение стало результатом участия и Соединенных Штатов. По информации Axios, координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк 21 января посетил Египет и Катар для ведения переговоров о перемирии.

Единственное, что кажется странным в сообщении источников портала - готовность Нетаньяху к перемирию. Зачем тогда премьер совсем недавно сказал о продолжение боев даже при обмене пленными? Ответ есть в том же инсайде. Источники утверждают, что боевые действия в случае двухмесячной паузы станут "меньше по масштабу и интенсивности". Но при этом сделка "ясно дает понять, что Израиль не согласится на полное прекращение войны и освобождение всех 6 тыс палестинских заключенных из израильских тюрем".

Учитывая, что ноябрьские перемирие продлилось всего несколько дней, двухмесячная пауза могла бы стать большим шагом вперед в пользу деэскалации и дальнейшего урегулирования конфликта в Газе. Однако присутствие условий о продолжении операции "Железные мечи" будет сохранять ситуацию в подвешенном состоянии. Где гарантия, что ЦАХАЛ не нарастит интенсивность боев и кто измерят их масштабы? Возврат беженцев с юга на север сектора Газа может привести к еще большим жертвам в случае возобновления полномасштабной войны. К тому же едва ли ХАМАС согласится на перемирие, допускающее удары по ее позициям.