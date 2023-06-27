Сочи ждут новые погодные катаклизмы

Сильные дожди, которые продлятся в районе Сочи сегодня до конца дня, могут вызвать резкий подъем уровня воды в реках, возможны сели и оползни, сообщили в пресс-службе администрации города.
"В соответствии с предупреждением метеорологов сегодня в течение дня в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках возможны резкие подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков", - рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.
Ливни – само по себе явление неприятное, но когда это сопряжено с усиленной работой оперативного штаба и городских служб, больше всего страдают туристы, приехавшие насладиться солнцем и морем. А вот как у воды в это время отдыхать опасно, рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Горные реки непредсказуемы, уровень воды в них может подняться в считанные минуты"
- МЧС России
В Центральном районе города ночью уже прошли сильные дожди, но пока подтоплений в городе не наблюдается, ливни прекратились.