Сочи ждут новые погодные катаклизмы

Опубликовано: 10:19, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сильные дожди с грозами, прогнозируемые синоптиками сегодня на Кубани, могут привести к новым катаклизмам в курортном Сочи – реки могут снова выйти из берегов, а с гор могут спуститься сели и оползни.

Сильные дожди, которые продлятся в районе Сочи сегодня до конца дня, могут вызвать резкий подъем уровня воды в реках, возможны сели и оползни, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В соответствии с предупреждением метеорологов сегодня в течение дня в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках возможны резкие подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков", - рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.

Ливни – само по себе явление неприятное, но когда это сопряжено с усиленной работой оперативного штаба и городских служб, больше всего страдают туристы, приехавшие насладиться солнцем и морем. А вот как у воды в это время отдыхать опасно, рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Горные реки непредсказуемы, уровень воды в них может подняться в считанные минуты"

- МЧС России

В Центральном районе города ночью уже прошли сильные дожди, но пока подтоплений в городе не наблюдается, ливни прекратились.