Когда в Сочи закончатся ливни?

Опубликовано: 16:09, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непогода в районе Сочи не отступит до вечера вторника. Сохраняется вероятность ливней и гроз, сильного ветра, града.

Ливни в Сочи прогнозируются до конца суток 20 июня.

"В период с 13 до 15 часов и до конца суток 19 июня, а также в течение суток 20 июня 2023 года на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений. Пройдут сильные дожди, возможны ливни с грозами и градом. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок"

– администрация города

Штормовая погода будет сопровождаться порывистым ветром, до 17 м/с. Также стихия может привести к оползням в Сочи.