Когда в Сочи закончатся ливни?

Непогода в районе Сочи не отступит до вечера вторника. Сохраняется вероятность ливней и гроз, сильного ветра, града.
Ливни в Сочи прогнозируются до конца суток 20 июня.
"В период с 13 до 15 часов и до конца суток 19 июня, а также в течение суток 20 июня 2023 года на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений. Пройдут сильные дожди, возможны ливни с грозами и градом. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок"
– администрация города
Штормовая погода будет сопровождаться порывистым ветром, до 17 м/с. Также стихия может привести к оползням в Сочи.