Вестник Кавказа

SOCAR начал поставлять газ в Словакию

SOCAR начал поставлять газ в Словакию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Словакия начнет получать азербайджанский газ от госкомпании SOCAR. Это стало возможно благодаря соглашению с компанией SPP.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR начала поставлять природный газ в Словакию, согласно информации с официального сайта организации.

«1 декабря Госнефтекомпания Азербайджана начала поставки газа компании SPP, являющейся крупнейшим в Словакии государственным поставщиком энергоресурсов»

- сайт SOCAR

Поставки проходят на базе пилотного соглашения между компаниями. В будущем они планируют еще больше укрепить сотрудничество.

Отметим, что Словакия стала двенадцатой страной, принимающей газ от Азербайджана.

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