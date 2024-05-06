SOCAR начал поставлять газ в Словакию

Словакия начнет получать азербайджанский газ от госкомпании SOCAR. Это стало возможно благодаря соглашению с компанией SPP.
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR начала поставлять природный газ в Словакию, согласно информации с официального сайта организации.
«1 декабря Госнефтекомпания Азербайджана начала поставки газа компании SPP, являющейся крупнейшим в Словакии государственным поставщиком энергоресурсов»
- сайт SOCAR
Поставки проходят на базе пилотного соглашения между компаниями. В будущем они планируют еще больше укрепить сотрудничество.
Отметим, что Словакия стала двенадцатой страной, принимающей газ от Азербайджана.