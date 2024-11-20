Вестник Кавказа

Разгон митинга начинается в Тбилиси

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Полиция начала применять спецсредства в отношении демонстрантов в Тбилиси – пока используются водометы. Ранее МВД предупредило, что акция приобрела сначала частично, а затем и полностью насильственный характер.

Правоохранители готовятся к силовому разгону массовой акции протеста в центре Тбилиси у здания парламента, сообщают СМИ.

Ранее вечером МВД официально заявило, что часть протестующих применяют насильственные меры, и призвало протестовать мирно. Однако демонстранты разбили окна в здании парламента, затем в одном из кабинетов начался пожар (вскоре он был потушен), вокруг здания и на соседних улицах возводятся баррикады.

После часа ночи МВД предупредило, что акция приобрела полностью насильственный характер, и если митингующие не вернутся к порядку, то полиция применит все спецсредства для разгона. Предупреждение озвучивалось через громкоговорители.

На данный момент стражи порядка задействовали водометы, демонстранты отвечают на струи воды, запуская фейерверки.

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