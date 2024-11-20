США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

Америка сегодня вечером приняла решение о приостановке стратегического партнерства с Грузией, причины назвали в Госдепартаменте США.
"Антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы стратегического партнерства между США и Грузией, которое основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также на усилиях по борьбе с коррупцией"
– заявление Госдепа
В ведомстве заявили, что принятое правящей партией "Грузинская мечта" решение заморозить на четыре года процесс евроинтеграции несовместим с обещанием, которое партия дала народу и которое прописано в Конституции страны, а именно стремиться к интеграции в ЕС и НАТО.
В Госдепе уточнили, что, остановив вступление страны в Евросоюз, "Мечта" лишила Грузию шанса на развитие более тесных связей с ЕС, так что Грузия стала более уязвимой.
Кроме того, Вашингтон также выразил осуждение в связи с непропорциональным использованием правоохранителями силы против участников митингов, которые реализуют права на свободу слова и собраний, а также мирного протеста.
"Мы вновь призываем правительство Грузии вернуться на евроатлантический путь, провести прозрачное расследование всех нарушений на парламентских выборах и отменить антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и выражения мнений"
– Госдеп