Вестник Кавказа

Пожар в парламенте Грузии устроили демонстранты в Тбилиси

Пожар в парламенте Грузии устроили демонстранты в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Участники акции протеста в Тбилиси спровоцировали пожар в здании парламента, сообщают СМИ. Ранее они разбили несколько десятков окон на его фасаде, а также выстроили импровизированные баррикады.

Ситуация на митинге против приостановки евроинтеграции Грузии, который проходит в эти минуты в Тбилиси, накаляется: по последней информации, в парламенте произошел пожар, передают СМИ.

На видеокадрах с места событий видно, как в одном из кабинетов, окно в который разбито, бушует пламя. Рядом с ним, забравшись на парапет, ходят протестующие в балаклавах и масках.

В качестве предварительной версии называется возможное попадание в помещение пиротехники: на митинге активно запускали петарды и фейерверки, кроме того, в десятках окон были выбиты стекла. Вокруг здания возводятся баррикады.

Стоит отметить, что акция у парламента на данный момент продолжается, в ней участвуют несколько тысяч человек. МВД Грузии официально заявило о том, что часть протестующих уже применила насильственные методы, и призвало не нарушать общественный порядок.

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