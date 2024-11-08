Вестник Кавказа

Горы Северного Кавказа покрылись снегом

Горы Северного Кавказа покрылись снегом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снег лежит почти на всех горах Северного Кавказа. Исключением стали лишь вершины Красной Поляны, где снежный покров формируется только к середине января.

Снежный покров почти полностью покрыл все горы Северного Кавказа. На Красной Поляне он выпадает несколько позже, только в середине зимы, отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В горах Северного Кавказа уже лежит неплохой снег, конечно, еще лыжный курорт не начинается, но снег все равно уже неплохой. На Клухорском перевале высота снега составляет около 20-25 см, на Архызе - 23 см, в Тиберде - 31 см, в Домбае - 40 см, в Терсколе - 32 см, на Чегете - 64 см»

- Роман Вильфанд

Он передал, что снега еще недостаточно для открытия горнолыжного сезона, однако показатели хорошие.

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