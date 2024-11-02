Взрыв грузовика стал причиной пожара в Астане

ЧП с грузовым автомобилем произошло сегодня в столице Казахстане. Оставленный внутри бокса вместе с другими грузовиками, он неожиданно взорвался, после чего начался пожар.

Грузовая машина сгорела сама и едва не уничтожила огнем здание в Астане, о деталях ЧП рассказали в МЧС Казахстана.

Огненный инцидент случился внутри административного здания высотой в три этажа, расположенного в районе Сарыарка.

Несколько грузовых машин стояли в боксе на первом этаже. В одном из автомобилей взорвался бак с топливом, после чего начался пожар.

В помещении находились всего три грузовика, два из них удалось спасти. Пожар оперативно потушили – он успел разгореться на 15 кв м.

"В результате пожара пострадали 3 человека, которые переданы сотрудникам скорой медицинской помощи"

– МЧС Казахстана