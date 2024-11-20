МВД Грузии задержало 50 человек на протесте в Тбилиси

Во время ночного протеста в Тбилиси правоохранительные органы Грузии арестовали около 50 человек. В итоге, за 3 дня беспорядков число задержанных увеличилось до 200 человек.

В течение разгона протеста в Тбилиси сотрудники МВД Грузии задержали около 50 человек, рассказали местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Все задержанные на митинге проходят по административным статьям. В общем, число арестованных составило порядка 200 человек. Некоторые из них доставлены в суд, другие получили крупные штрафы или административное заключение.

Протесты в Грузии

Сегодня идет четвертый день протестных акций в Тбилиси. Они выступают против высказывания премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке процесса интеграции Грузии в ЕС до 2028 года.

Накануне митингующие собрались на проспекте Руставели около здания парламента. Постепенно протест перерос в столкновение с полицией и спецназом. К раннему утру правоохранители очистили центральный проспект от протестующих. Сейчас остатки недовольных находятся около здания первого корпуса Тбилисского государственного университета в районе Ваке.