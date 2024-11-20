Третий день протестов начался в Тбилиси

Митинг против приостановки евроинтеграции Грузии третий день подряд проходит в Тбилиси. К вечеру у здания парламента Грузии собрались уже несколько тысяч демонстрантов.

Очередная акция протеста против решения властей Грузии на несколько лет приостановить процесс евроинтеграции проходит в центре Тбилиси, сообщают СМИ.

К зданию парламента на проспекте Шота Руставели, где в последние дни устраиваются эти митинги, пришли несколько тысяч человек, передает ТАСС.

Они скопились на площади перед законодательным органом. Ключевое их требование – отставка нового правительства, доверие которому избранный на выборах 26 октября парламент выразил всего два дня назад.

Часть митингующих ударяют камнями и прочими предметами в железное ограждение, которым обнесен главный вход в парламент.

На месте событий дежурит полиция. Обстановка пока спокойная.

Напомним, в ходе протестов и их силового разгона в четверг и пятницу правоохранители задержали порядка 150 человек.