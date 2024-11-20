Вестник Кавказа

Третий день протестов начался в Тбилиси

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Митинг против приостановки евроинтеграции Грузии третий день подряд проходит в Тбилиси. К вечеру у здания парламента Грузии собрались уже несколько тысяч демонстрантов.

Очередная акция протеста против решения властей Грузии на несколько лет приостановить процесс евроинтеграции проходит в центре Тбилиси, сообщают СМИ.

К зданию парламента на проспекте Шота Руставели, где в последние дни устраиваются эти митинги, пришли несколько тысяч человек, передает ТАСС.

Они скопились на площади перед законодательным органом. Ключевое их требование – отставка нового правительства, доверие которому избранный на выборах 26 октября парламент выразил всего два дня назад.

Часть митингующих ударяют камнями и прочими предметами в железное ограждение, которым обнесен главный вход в парламент.

На месте событий дежурит полиция. Обстановка пока спокойная.

Напомним, в ходе протестов и их силового разгона в четверг и пятницу правоохранители задержали порядка 150 человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1465 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В СГБ Грузии заявили о попытке свергнуть власть

В СГБ Грузии заявили о попытке свергнуть власть

Десятки полицейских тяжело пострадали на протестах в Тбилиси

Десятки полицейских тяжело пострадали на протестах в Тбилиси

Протесты в Тбилиси: что стало с парламентом Грузии?

Протесты в Тбилиси: что стало с парламентом Грузии?

Протесты в Тбилиси длились всю ночь

Протесты в Тбилиси длились всю ночь

МВД сообщило о выходе митинга в столице Грузии за рамки закона

МВД сообщило о выходе митинга в столице Грузии за рамки закона

МВД Грузии попросило протестующих воздержаться от радикальности

МВД Грузии попросило протестующих воздержаться от радикальности

Зурабишвили переговорила с иностранными послами о евроинтеграции Грузии

Зурабишвили переговорила с иностранными послами о евроинтеграции Грузии

Высший уровень безопасности введен в парламенте Грузии

Высший уровень безопасности введен в парламенте Грузии

Более 30 человек госпитализировали с акции протеста в Тбилиси

Более 30 человек госпитализировали с акции протеста в Тбилиси

Четыре грузинских вуза приостановили учебный процесс

Четыре грузинских вуза приостановили учебный процесс

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы