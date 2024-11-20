Протесты в Тбилиси: что стало с парламентом Грузии?

Решение новых властей Грузии приостановить на несколько лет процесс евроинтеграции спровоцировало волну протестов, который уже два дня подряд завершались силовым разгоном. Митинги проходят у здания парламента в Тбилиси – показываем на фото, что с ним стало.

Парламент Грузии в Тбилиси на проспекте Руставели в последние дни оказался в центре внимания: у его стен проходят акции протеста против приостановки процесса вступления страны в Евросоюз.

Два дня подряд многолюдные митинги выливались в массовые беспорядки и заканчивались силовым разгоном с использованием водометов и перцового газа. В ночь на субботу были задержаны 107 протестующих. Пострадали десять стражей порядка, они в том числе получили ожоги, так как демонстранты поджигали различные предметы.

Днем 30 ноября ситуация у парламента была спокойной – перед зданием только стояли несколько полицейских машин. Стены законодательного органа расписаны граффити.