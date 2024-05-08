Эрдоган осудил нападение на премьера Словакии

Турецкий президент решительно осудил покушение на словацкого премьера. Он пожелал ему скорейшего выздоровления.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в социальной сети Х высказался по поводу покушения на жизнь словацкого премьера Роберта Фицо.

Он заявил, что решительно осуждает ужасное покушение на Фицо и желает ему скорейшего выздоровления.

" Я передаю свои искренние пожелания народу и правительству Словакии от имени моей страны и нации"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Покушение на Роберта Фицо

Напомним, сегодня было совершено покушение на премьера Словакии после заседания правительства страны. Преступника задержали, им оказался 71-летний мужчина.

Нападение на Роберта Фицо осудили российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также главы других государств.