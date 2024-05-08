Вестник Кавказа

Путин поддержал премьера Словакии

Путин поддержал премьера Словакии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин осудил покушение на премьера Словакии. Он назвал инцидент чудовищным преступлением. Президент выразил слова поддержки и пожелал выздоровления.

Российский президент Владимир Путин осудил нападение на словацкого премьера Роберта Фицо. Письмо президенту страны Зузане Чапутовой размещено на сайте Кремля.

Российский лидер назвал инцидент с Фицо чудовищным преступлением, которое не может иметь оправданий. Он назвал премьер мужественным и сильным человеком.

В заключение глава государства передал Фицо слова поддержки и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Ранее покушение на жизнь премьера Словакии осудил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он также пожелал ему скорейшей поправки.

Покушение на премьера Словакии

Напомним, Роберт Фицо получил порядка трех ранений после заседания правительства. Стрелком оказался 71-летним мужчиной, который сразу же был задержан.

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