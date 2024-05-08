Ильхам Алиев решительно осудил покушение на Роберта Фицо

Президент Азербайджана шокирован покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Ильхам Алиев решительно осудил это преступление и пожелал раненому политику скорейшего выздоровления.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев потрясен нападением на премьер-министра Словакии, говорится в публикации главы государства в соцсети.

"Я шокирован и потрясен покушением на премьер-министра Роберта Фицо"

– Ильхам Алиев

Президент подчеркнул, что решительно осуждает совершенное сегодня вечером преступление.

"Мои мысли с премьер-министром Фицо, его семьей и словацким народом. Желаю ему скорейшего выздоровления"

– Ильхам Алиев

Покушение на Роберта Фицо

Премьер-министр Словакии был ранен сегодня после заседания правительства. Пожилой мужчина начал стрельбу на улице. Он сразу же был задержан, но успел нанести Роберту Фицо несколько ранений – около трех. Сообщается, что он был ранен в конечность, а также в грудь и живот.

Сразу после атаки политика довели до его автомобиля и посадили в салон. Затем на вертолете премьера доставили в больницу. По данным СМИ, в этот момент он находился в сознании.

Однако уже изначально источники сообщили, что пострадавший находится в очень тяжелом состоянии. Вскоре на странице Фицо в соцсети был размещен пост, в котором прямо говорится, что политик может скончаться от ран. В сообщении указано, что выживет ли раненый – станет ясно буквально в ближайшие часы.

Стрелявший задержан, это 71-летний мужчина. Точной информации о том, кто он, пока нет. По предварительным версиям, которые озвучиваются прессой, преступником может оказаться писатель-оппозиционер по имени Юрай Цинтула.