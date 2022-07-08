Премьер-министра Словакии Роберта Фицо пытались убить

Попытка убийства главы правительства совершена в Словакии. Роберт Фицо, по предварительным данным, получил три ранения. Источники сообщают, что он находится в очень тяжелом состоянии.

Нападение на премьер-министра произошло в Словакии – Роберт Фицо подвергся атаке после заседания правительства, которое проходило в городе Гандлова, и был ранен.

О ЧП сообщил вице-спикера парламента Любош Блаху, пишет ИА TASR. МВД Словакии подтверждает, что было осуществлена попытка убийства Фицо.

По сведениям газеты Plus jeden deň, очевидцы говорят о 4-5 выстрелах. Известно предварительно, что премьер получил три ранения: в какую-то конечность, а также в грудь и живот. В очень тяжелом состоянии его госпитализировали, Фицо предстоит операция.

Стрелок, открывший огонь по премьеру, задержан. Какими мотивами он руководствовался – пока не сообщается.