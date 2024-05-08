Состояние Роберта Фицо после покушения критическое – глава МВД

Премьер-министр Словакии, на которого сегодня вечером было совершено покушение, несмотря на все усилия врачей, находится в критическом состоянии, сообщили в правительстве страны. Роберту Фицо продолжают делать операцию.

Медики оценивают состояние премьер-министра Словакии, раненого из огнестрельного оружия во время покушения, как критическое, информацию сообщил министр внутренних дел страны.

"В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе"

– Матуш Шутай-Эшток

Министр также назвал мотивы нападения на главу правительства. Шутай-Эшток указал, что открывший стрельбу сделал это по политическим соображениям.

Отметим, что телеканал TA3 распространяет видео, на котором, по информации канала, запечатлен стрелок. На записи мужчина выражает несогласие с политикой, которую ведет правительство.

Ранее словацкие СМИ сообщили, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который был связан с оппозиционерами.

В ответ лидер партии "Прогрессивная Словакия", которая придерживается прозападных взглядов, Михал Шимечка опроверг какую бы то ни было связь преступника с его политической организацией.

"Мы предостерегаем от распространения ложной информации о стрелявшем. Однозначно отвергаем то, что он был членом нашего движения. Не существует вообще никакой другой связи с нашей партией или с членами нашей партии"

– оппозиционер