Вестник Кавказа

Минздрав назвал число пострадавших на протесте в Тбилиси

Скорая помощь в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В ходе митинга в столице Грузии пострадали 44 человека. Об этом свидетельствуют данные Минздрава республики.

В протестной акции в Тбилиси пострадали 44 человека, согласно данным Минздрава Грузии. Из них 27 были участниками митинга, 16 сотрудниками МВД и 1 журналистом.

Статистика министерства не учитывает тех, кто обращался в больницы самостоятельно, получил помощь на месте и задержанных с травмами. По этой причине в реальности число пострадавших может быть больше.

Напомним, что сотрудники МВД Грузии в ходе разгона прошедшей акции задержали 50 человек. Все они проходят по административным статьям.

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