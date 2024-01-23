Минздрав назвал число пострадавших на протесте в Тбилиси

В ходе митинга в столице Грузии пострадали 44 человека. Об этом свидетельствуют данные Минздрава республики.

В протестной акции в Тбилиси пострадали 44 человека, согласно данным Минздрава Грузии. Из них 27 были участниками митинга, 16 сотрудниками МВД и 1 журналистом.

Статистика министерства не учитывает тех, кто обращался в больницы самостоятельно, получил помощь на месте и задержанных с травмами. По этой причине в реальности число пострадавших может быть больше.

Напомним, что сотрудники МВД Грузии в ходе разгона прошедшей акции задержали 50 человек. Все они проходят по административным статьям.