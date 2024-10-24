Вестник Кавказа

Техническая неисправность заставила самолет «Азимута» сесть в Минводах

Аэропорт в Минеральных водах Ставропольского края
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт Минвод принял самолет авиакомпании «Азимут», который выполнял экстренную посадку. Предполагается, что происшествие случилось из-за неисправности в топливной системе.

Самолету Sukhoi Superjet 100, которым владеет авиакомпании «Азимут», пришлось экстренно сесть в аэропорту Минвод, рассказали в СК РФ.

Воздушное судно должно было вылететь из Минеральных Вод и добраться до Сочи. Стар случился в 08:35 без каких-либо проблем. Во время полета капитан экипажа увидел сигнал о неполадке и запросил экстренную посадку. Самолет вернулся в аэропорт вылета в 09:19. Тогда на борту самолета находилось чуть более ста человек, все остались живы и здоровы. Им предоставили резервный борт авиакомпании.

Предполагается, причиной экстренной посадки стали неполадки в топливной системе. Сейчас организована доследственная проверка.

Напомним, что 24 ноября в аэропорту Анталии случился еще один инцидент с самолетом авиакомпании «Азимут». Тогда после неудачной посадки авиасудно загорелось. Оказалось, что был поврежден топливный бак. В результате происшествия также никто не пострадал.

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