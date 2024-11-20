Десятки полицейских тяжело пострадали на протестах в Тбилиси

Более четырех десятков правоохранителей получили травмы, которые были оценены врачами как тяжелые, при разгоне митингов в Тбилиси в последние два дня. В числе повреждений – ожоги и даже переломы.

Демонстранты за последние двое суток нанесли тяжелые травмы 42 полицейским, сообщил замглавы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе.

"Они были переведены в медицинские учреждения с различными повреждениями, в том числе ожогами и переломами"

– замминистра

По его словам, определенные группы митингующих вели себя агрессивно. В частности, такие демонстранты подбирали на проспекте Руставели крупные булыжники и строительный мусор, а затем кидали все это в полицейских, причем такие действия не были однократными, напротив, они совершались непрерывно.

На фоне такого поведения и было принято решение разогнать акцию протеста, чтобы очистить территорию у парламента, использовав при этом спецсредства.

Замглавы МВД также прокомментировал детали применения спецсредств. В частности, он признал, что в водометы загружается не обычная вода, а особая смесь с запахом перцового газа, которая при попадании на кожу вызывает жжение, пишет ТАСС. Слезоточивый газ полиция также применила.