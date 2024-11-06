Вестник Кавказа

Узбекистан намерен импортировать кильку в томате из Дагестана

Узбекистан намерен импортировать кильку в томате из Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестан приехала бизнес-миссия из Узбекистана. Предприниматели из этой страны заинтересовались местной килькой в томате.

Бизнес-миссия, состоящая из предпринимателей из Узбекистана, побывала в Дагестане. Стороны определили отрасли сотрудничества.

Как пишет пресс-служба Центра поддержки экспорта РД, делегация встретилась с местными производителями, а также рассмотрела варианты сотрудничества.

Глава Центра Руслан Абаскулиев заявил, что в ходе встреч с предпринимателями были достигнуты договоренности по пробным поставкам дагестанской кильки в томате в Узбекистан.

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