Узбекистан намерен импортировать кильку в томате из Дагестана

В Дагестан приехала бизнес-миссия из Узбекистана. Предприниматели из этой страны заинтересовались местной килькой в томате.
Бизнес-миссия, состоящая из предпринимателей из Узбекистана, побывала в Дагестане. Стороны определили отрасли сотрудничества.
Как пишет пресс-служба Центра поддержки экспорта РД, делегация встретилась с местными производителями, а также рассмотрела варианты сотрудничества.
Глава Центра Руслан Абаскулиев заявил, что в ходе встреч с предпринимателями были достигнуты договоренности по пробным поставкам дагестанской кильки в томате в Узбекистан.