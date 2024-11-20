Вестник Кавказа

Турция снизила экспорт мандаринов в Россию

Турция снизила экспорт мандаринов в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки турецких мандаринов в РФ снизились до 161,3 тыс т, что на 20% меньше прошлогодних показателей. Об этом говорят данные статистики.

Мандаринов из Турции в России будет меньше на полках магазинов: с января по октябрь страна снизила экспорт на 20%, говорят данные турецкой статистической службы.

Поставки сократились до 161 тыс т. В прошедшем году они составили 202 тыс т.

Данные статистики Турции говорят, что летом и в сентябре поставок совсем не было. В октябре их возобновили, но и они по-прежнему были меньше прошлогодних.

Стоимость привезенных турецких мандаринов - $97 млн, что также на 22% меньше, чем в прошлом году.

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