Турция снизила экспорт мандаринов в Россию

Поставки турецких мандаринов в РФ снизились до 161,3 тыс т, что на 20% меньше прошлогодних показателей. Об этом говорят данные статистики.

Мандаринов из Турции в России будет меньше на полках магазинов: с января по октябрь страна снизила экспорт на 20%, говорят данные турецкой статистической службы.

Поставки сократились до 161 тыс т. В прошедшем году они составили 202 тыс т.

Данные статистики Турции говорят, что летом и в сентябре поставок совсем не было. В октябре их возобновили, но и они по-прежнему были меньше прошлогодних.

Стоимость привезенных турецких мандаринов - $97 млн, что также на 22% меньше, чем в прошлом году.