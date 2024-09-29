Вестник Кавказа

"Динамо" разошелся миром с "Факелом" в Махачкале

"Динамо" разошелся миром с "Факелом" в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале прошла встреча 17-го тура Премьер-лиги по футболу. "Динамо" сыграл вничью с воронежским "Факелом" и набрал 17 очков.

В Махачкале 1 декабря прошла встреча 17-го тура Российской Премьер-лиги по футболу между местным "Динамо" и воронежским "Факелом".

Встреча двух команд в воскресенье завершилась вничью. Стоит добавить, что футболисты за отведенное время не сумели распечатать ворота друг друга.

Таким образом, "динамовцы" набрали 17 очков и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице. В первом круге команда также довольствовались ничьей.

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