"Динамо" разошелся миром с "Факелом" в Махачкале

В Махачкале прошла встреча 17-го тура Премьер-лиги по футболу. "Динамо" сыграл вничью с воронежским "Факелом" и набрал 17 очков.

В Махачкале 1 декабря прошла встреча 17-го тура Российской Премьер-лиги по футболу между местным "Динамо" и воронежским "Факелом".

Встреча двух команд в воскресенье завершилась вничью. Стоит добавить, что футболисты за отведенное время не сумели распечатать ворота друг друга.

Таким образом, "динамовцы" набрали 17 очков и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице. В первом круге команда также довольствовались ничьей.