Вестник Кавказа

Юбилейный международный кинофестиваль стартует в Тбилиси

Юбилейный международный кинофестиваль стартует в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси в начале декабря примет юбилейный международный кинофестиваль. Первый такой фестиваль состоялся в грузинской столице в 2000 году.

В воскресенье, 1 декабря, в столице Грузии состоится открытие 25-го Тбилисского международного фестиваля. Об этом информирует организатор мероприятия – грузинский центр киноискусства "Прометей".

Основная цель кинофестиваля – познакомить зрителей с новинками мировой и грузинской киноиндустрии, современными тенденциями мирового кино и способствовать развитию кинематографа в республике Южного Кавказа.

В рамках фестиваля, который продлится до 8 декабря, будут организованы кинопоказы, воркшопы, лекции, сессии вопросов и ответов, панельные дискуссии и прочее.

Напомним, Тбилисский международный кинофестиваль был основан в 2000 году.

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