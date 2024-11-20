Вестник Кавказа

В России подсчитали среднюю стоимость новогоднего стола

В России подсчитали среднюю стоимость новогоднего стола
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нынешние новогодние праздники обойдутся россиянам в достаточно "солидную" сумму: чтобы накрыть праздничный стол, им потребуется потратить более 9 тысяч рублей – на тысячу больше, чем годом ранее.

Новогодние праздники – самые любимые в России, однако в ночь с 31 декабря на 1 января, чтобы накрыть достойный праздничный новогодний стол, придется раскошелиться, подсчитали специалисты Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Праздничная корзина из продуктов, которые будут востребованы в новогоднюю ночь, обойдется россиянам в 9,1 тыс рублей – это на тысячу рублей больше, чем годом ранее, и то – без особых изысков, сообщают РИА Новости.

Как ни парадоксально, больше всех "в весе" прибавила картошка, без которой практически не обходится не только любой салат, но и основное блюдо – она подорожала на 65%. На 34% подорожали красная икра, а на 31% - сливочное масло, украшения новогодних бутербродов.

Конечно, без икры можно и обойтись или заменить ее икрой трески или мойвы, но это уже будет не тот праздник, тем более, что масло на бутерброде не заменить ничем.

Еще одна ощутимая статья расходов - продукты для горячего блюда, а это 2 кг мяса, овощной нарезки из огурцов и помидоров и зелени, закусок - 800 г солений, 400 г сыра, по 300 г копченостей  и колбас ну и, конечно, салаты "Оливье" и "Селедка под шубой" – все это на семью из четверых человек.

Сюда же статисты включили фрукты и сладости, а из напитков – 2 бутыли игристого и столового вина и коньяк, а также соки.

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