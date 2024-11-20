Вестник Кавказа

Сергей Меликов открыл два крупных объекта АПК

Сергей Меликов открыл два крупных объекта АПК
© Фото: пресс-служба главы Дагестана
В Дагестане сегодня открылись два новых объекта в сфере агропромышленного комплекса – в торжественной церемонии их запуска по видеосвязи принял участие глава Дагестана Сергей Меликов.

В Дагестане сегодня заработали два объекта в сфере агропромышленного комплекса (АПК), которые по видеосвязи из Махачкалы открыл глава региона Сергей Меликов. Крупное плодохранилище крестьянско-фермерского хозяйства "Сад" открылось в селе Джепель Магарамкентского района - здесь будет храниться урожай новых интенсивных яблоневых и грушевых садов хозяйства, заложенных на 200 га земли, передает "АиФ-Дагестан".

Это – начальный этап проекта, чтобы обеспечить качественное хранение урожая, вскоре в районе будет построено еще одно аналогичное по вместительности хранилище.

Вторым объектом стала газораспределительная станция, которая заработала в Дахадаевском районе – она обеспечит теплом фермерские хозяйства и часть домов аграриев.

Меликов да команду на запуск объектов с центральной площади Махачкалы, где проходила республиканская сельскохозяйственная выставка в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, говорится в сообщении пресс-службы главы Дагестана.

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