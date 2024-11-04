Вестник Кавказа

Северная Осетия построит железные дороги при поддержке правительства РФ

Северная Осетия построит железные дороги при поддержке правительства РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российское правительство окажет помощь Северной Осетии в строительстве железных дорог. Оно даст республике и другим регионам страны 3 млрд рублей.

Северная Осетия и еще восемь российских регионов получат 3 млрд рублей от правительства РФ. Финансовая поддержка пойдет на строительство ж/д путей, передал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Направим для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и сооружений около 3 миллиардов рублей. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" средства в текущем году получат бюджеты девяти российских субъектов»

- Михаил Мишустин

Помимо северокавказской республики, помощь направят в Ульяновскую, Архангельскую, Волгоградскую и другие области.

«Принятое решение поможет ускорить строительство в регионах, включая реконструкцию моста в Северной Осетии, сооружение Рпенского проезда во Владимире и путепровода через реку Инсар в Мордовии»

- Михаил Мишустин

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