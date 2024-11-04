Северная Осетия построит железные дороги при поддержке правительства РФ

Северная Осетия и еще восемь российских регионов получат 3 млрд рублей от правительства РФ. Финансовая поддержка пойдет на строительство ж/д путей, передал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Направим для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и сооружений около 3 миллиардов рублей. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" средства в текущем году получат бюджеты девяти российских субъектов»
- Михаил Мишустин
Помимо северокавказской республики, помощь направят в Ульяновскую, Архангельскую, Волгоградскую и другие области.
«Принятое решение поможет ускорить строительство в регионах, включая реконструкцию моста в Северной Осетии, сооружение Рпенского проезда во Владимире и путепровода через реку Инсар в Мордовии»
- Михаил Мишустин