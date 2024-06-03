Вестник Кавказа

Работа промышленных предприятий восстановлена в Иране

Завод ЖБИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране за 100 дней возобновили работу свыше 280 промышленных предприятий. Планируется восстановить деятельность еще 1,84 тыс предприятий.

Более 280 промышленных предприятий возобновили свою работу в Иране за прошедшие 100 дней, пишет пресс-служба Минпромышленности рудников и торговли ИРИ.

В ведомстве заявили, что иранские власти намерены восстановить деятельность остановленных промышленных предприятий и нарастить производственный потенциал в ряде отраслей.

Отмечается, что за последние 100 дней в Иране приняли решение о наращивании производственного потенциала 762 предприятий, которые работают не в полную силу.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что правительство ИРИ намерено восстановить деятельность 1,84 тыс предприятий и нарастить работу 3,2 тыс предприятий.

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