Вестник Кавказа

Власти Махачкалы приостановили все строительные работы

Власти Махачкалы приостановили все строительные работы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Все строительные работы будут приостановлены в Махачкале. Поручено усилить работу по земельному контролю и возврату участков.

ЗАГ: Власти Махачкалы приостановили все строительные работы

Все строительные работы будут приостановлены в Махачкале. Поручено усилить работу по земельному контролю и возврату участков.

Махачкалинский мэр Юсуп Умавов объявил о приостановке всех строительных работ в столице Дагестана с целью проведения тщательных проверок.

Он также отметил, что будет исследовано техническое подключение многоквартирных домов к ресурсам, их потребляемые и необходимые мощности.

Кроме того, глава города поручил усилить работу по земельному контролю и возврату в муниципалитет недобросовестно оформленных земельных участков.

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