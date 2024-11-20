Вестник Кавказа

Демонстранты бьют окна в парламенте в Тбилиси

Разбитое стекло
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Участники сегодняшней акции протеста в Тбилиси разбили оконные стекла в здании парламента Грузии, сообщили в МВД Грузии. Полицейские призвали демонстрантов не нарушать закон и не проявлять агрессию.

Протестующие против приостановки евроинтеграции в Тбилиси сегодня вечером уже перешли к насильственным действиям, предупредили в МВД Грузии.

В ведомстве официально заявили, что часть демонстрантов начала акцию с насилия: они нанесли ущерб ограждениям, которые установлены по периметру парламента, а также разбили фасадные окна, используя камни и другие тяжелые предметы. В общей сложности пострадали десятки стекол.

В министерстве предупредили, что некоторые митингующие взяли с собой пиротехнику и камни, другие тяжелые ввещи.

"Еще раз призываем каждого участника акции выражать свой протест в законных мирных формах и не прибегать к противоправным действиям"

– МВД

Как сообщает ТАСС, к зданию парламента на проспекте Руставели сегодня пришли десятки тысяч человек.

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