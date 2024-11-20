Демонстранты бьют окна в парламенте в Тбилиси

Протестующие против приостановки евроинтеграции в Тбилиси сегодня вечером уже перешли к насильственным действиям, предупредили в МВД Грузии.
В ведомстве официально заявили, что часть демонстрантов начала акцию с насилия: они нанесли ущерб ограждениям, которые установлены по периметру парламента, а также разбили фасадные окна, используя камни и другие тяжелые предметы. В общей сложности пострадали десятки стекол.
В министерстве предупредили, что некоторые митингующие взяли с собой пиротехнику и камни, другие тяжелые ввещи.
"Еще раз призываем каждого участника акции выражать свой протест в законных мирных формах и не прибегать к противоправным действиям"
– МВД
Как сообщает ТАСС, к зданию парламента на проспекте Руставели сегодня пришли десятки тысяч человек.