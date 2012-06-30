Высший совет осетин избрал нового главу

"Высший совет осетин" сегодня на своем съезде избрал нового руководителя, которым стал полковник Казбек Фриев – он сменил на этом посту Зелима Ватаева, который занял должность советника главы республики Сергея Меняйло.

Общественное движение "Высший совет осетин" ("Стыр ныхас") сегодня на своем XI съезде выбрало нового руководителя – им стал председатель Совета ветеранов Северной Осетии полковник Казбек Фриев, сообщают осетинские Telegram-каналы.

"В этом году Съезд проходит под девизом "В составе России сохраним свою историю, родной язык и идентичность" и приурочен к празднованию юбилейных дат – 250-летию вхождения Осетии в состав России, 100-летию образования республики, 240-летию Владикавказа"

- пресс-служба главы и правительства региона

Ранее этот ответственный пост занимал Зелим Ватаев, который занял должность советника главы республики.

Еще одно решение, которое приняли 425 делегатов и 120 гостей из российских регионов и других стран – они одобрили предложение заместителя председателя совета Вячеслава Дзагоева о переименовании "Стыр Ныхас" в "Аланты Ныхас".