Плохая погода задержала рейсы в аэропорту Минвод

Задержки в аэропорту Минеральных вод произошли из-за плохой погоды. Задерживают прилеты четырех рейсов. Службы работают для обеспечения работы гавани.

Из-за плохой погоды в Ставропольском крае задержались рейсы в аэропорту "Минеральные Воды", пишет пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что возможны задержки рейсов на прибытие и вылет. В настоящее время задерживаются рейсы из Москвы, Алматы, Шарм-эль-Шейха и Нижневартовска.

В аэропорту подчеркнули, что все службы работают для обеспечения "устойчивого функционирования всех жизненно важных систем гавани".

В Госавтоинспекции края заявили, что туман накрыл отдельные территории региона. Кроме того, на дорогах образовалась гололедица.