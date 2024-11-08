Азербайджан нарастил производство автомобилей

С начала года в Азербайджане произвели более 4,4 тыс легковых автомобилей. В этом году также возросло производство грузовиков.

За 10 месяцев текущего года возросло производство автомобилей в Азербайджане, сообщает пресс-служба Госкомстата страны.

С января по октябрь в республике произведено 4 433 легковушек – на 2 057 автомобилей больше, чем в 2023 году (+86,6%).

Кроме того, в стране увеличилось количество грузовых машин. За 10 месяцев 2024 года удалось произвести почти 400 грузовиков – на 92 единицы больше прошлогодних показателей.