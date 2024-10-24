Вестник Кавказа

Минобороны Армении приняло участие в мероприятии НАТО в Брюсселе

Минобороны Армении приняло участие в мероприятии НАТО в Брюсселе
© Фото: Минобороны Армении
Представитель армянского министерства обороны стал участником заседания Комитета начальников военно-медицинских служб (COMEDS) Североатлантического альянса. Ранее Ереван проигнорировал саммит ОДКБ в Астане.

Глава управления военно-медицинского обеспечения Минобороны Армении Гегам Пашикян принял участие в рабочем заседании Комитета начальников военно-медицинских служб (COMEDS) стран НАТО и партнеров, сообщили в МО РА.

Мероприятие проводится каждый год в Брюсселе.

В армянском ведомстве уточнили, что в повестке дня заседания были проблемы военно-медицинского обеспечения, вызовы на сегодняшний день и полученный опыт. Участники встречи озвучили свои предложения по проблемам медицинского обеспечения во время боевых действий в современном мире.

Кроме того, Пашикян провел ряд отдельных встреч. Представитель Минобороны Армении поговорил с главой военно-медицинского центра передового опыта альянса, представителем объединенной группы здравоохранения (JHG) и руководителем военных учений по медицинской эвакуации "CAMO-25", которые состоятся в ближайшем мае.

Напомним, буквально два дня назад, 28 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян проигнорировал саммит глав государств ОДКБ, который прошел в Астане.

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